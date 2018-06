Kein Ausbau der Zollunion: EU beschließt harten Kurs gegen Türkei

New York (APA/Reuters) - Der Europa-Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Richard Gnodde, erwartet in Europa eine weitere Konsolidierung der Finanzbranche. "Ganz allmählich senkt sich die Waagschale in Richtung von Zusammenschlüssen. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in zwei, drei Jahren dann auch wirklich Transaktionen sehen", sagte er dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).