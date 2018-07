Kauflaune in Eurozone bleibt im Juli unverändert

New York (APA/Reuters) - Nach einem überraschend hohen Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal haben die Anleger in New York am Montag bei Hasbro zugegriffen. Die Aktien des Spielzeugproduzenten stiegen um knapp zwölf Prozent auf 105,65 Dollar (90,53 Euro). Auch die Papiere des Konkurrenten Mattel zogen um rund fünf Prozent an.