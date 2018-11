Kapsch TrafficCom kauft in den USA Know-how für autonomes Fahren zu

Wien (APA) - Kapsch TrafficCom hat in den USA die Firma eTrans Systems übernommen. Das ist zwar nur ein kleines Unternehmen mit fünf Mitarbeitern, hat aber viel Know-how im Bereich vernetzter und autonomer Fahrzeuge. Die Lösungen von eTrans seien "Grundlage für ein breites Spektrum an Sicherheits- und Mobilitätsanwendungen", teilte Kapsch am Montag in einer Aussendung mit.

Kapsch hat damit künftig zusätzliche Produkte im Angebot, um Fahrzeuge untereinander, mit der Infrastruktur oder auch mit Fußgängern zu verbinden und die Daten für das Management und den Betrieb von Verkehrssystemen zu nutzen. eTrans hat bisher Projekte in den USA abgewickelt, schon bisher gab es eine Zusammenarbeit mit Kapsch.