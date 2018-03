Kapsch TrafficCom - Einmaleffekte drückten Gewinn um ein Fünftel

Wien (APA) - Der börsennotierte österreichische Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahres 2017/18 zwar mehr Umsatz gemacht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, der Gewinn fiel jedoch vor allem durch Einmal- und Währungseffekte um gut ein Fünftel geringer aus als vor einem Jahr. Das teilte die Kapsch am Mittwoch mit.

In den ersten neun Monaten hat Kapsch TrafficCom 506,9 Mio. Euro (+7,5 Prozent) Umsatz erzielt und damit erstmals die Umsatzschwelle von 500 Mio. Euro nach drei Quartalen überschritten. Der operative Gewinn (EBIT) lag jedoch mit 35,3 Mio. Euro (-17,8 Prozent) deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres und das Periodenergebnis brach um 22 Prozent auf 22,9 Mio. Euro ein. Das Ergebnis je Aktie ging von 2,31 auf 1,82 Euro zurück.

Vor allem negative Währungseffekte aus Kursveränderungen des Euro gegenüber dem US-Dollar und der Schwedischen Krone hätten das EBIT stark belastet, nämlich mit -4,8 Mio. Euro, während es im Vorjahr einen positiven Währungseffekt gegeben habe. Das habe insgesamt einen Unterschied von 9 Mio. Euro ausgemacht, heißt es in der Erläuterung.

Darüber hinaus habe es im Vorjahr in Folge einer Akquisition einen positiven Einmaleffekt in Höhe von 3 Mio. Euro gegeben. Bereinigt um diese beiden Punkte habe man im ordentlichen Geschäftsverlauf ein deutliches EBIT-Wachstum erzielt. Negativ auf die Profitabilität ausgewirkt habe sich eine Preissenkung im Zuge der Verlängerung des Mautauftrags in Tschechien im Jahr 2016.

Während der Free Cashflow zum Halbjahr noch negativ war, führte die Begleichung von Forderungen insbesondere aus Österreich, Weißrussland und Schweden im dritten Quartal zu einem positiven Wert von 40,6 Mio. Euro, womit Kapsch TrafficCom nach neun Monaten ein Nettoguthaben von 26,1 Mio. Euro hat.

Für das vierte Quartal rechnet Kapsch mit einer Umsatzsteigerung im Jahresvergleich. Es gelte weiterhin das Ziel, das EBIT des Vorjahres - bereinigt um Einmaleffekte - wieder zu erreichen.