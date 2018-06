Kalifornisches Gesetz nach Vorbild der EU-Datenschutzgrundverordnung

Linz/Wien (APA) - Nur etwa jeder zweite Österreicher verreist im Sommer. Am häufigsten werden Kurztrips oder zweiwöchige Urlaube gebucht. Die meisten zieht es in den Ferien ins Ausland, vorzugsweise mit dem Flugzeug. Das ist das am Freitag präsentierte Ergebnis einer IMAS-Umfrage.