Innsbruck (APA) - Der für Raumordnung zuständige Landesrat Johannes Tratter (ÖVP) hat in einer Stellungnahme am Montag erneut bekräftigt, "dass es zu keinen Neuerschließungen von Skigebieten in Tirol mehr kommt." "Skigebietszusammenschlüsse sollen dort möglich sein, wo sie sinnvoll und ökologisch verträglich sind", so der Landesrat.