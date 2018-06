Juncker fordert "umfassende Lösung" zu Migration und Währungsunion

Brüssel (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat zu einer Einigung über die Vertiefung der Währungsunion und über die umstrittene EU-Migrationspolitik aufgerufen. Ein Sprecher der EU-Kommission betonte am Montag in Brüssel: "Dies sind Fragen, die einer Einigung bedürfen."

Juncker werde an den EU-Reformberatungen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag auf Schloss Meseberg bei Berlin teilnehmen, kündigte der Sprecher an. Die Beratungen dienen der Vorbereitung des EU-Gipfels am 28./29. Juni in Brüssel. Juncker habe bereits im Vorfeld mit Merkel und Macron telefoniert. In allen Punkten gebe es "beträchtliche Fortschritte", die Elemente für eine "umfassende Lösung" würden auf dem Tisch liegen.

Um den Euro krisenfester zu machen, soll der Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden. Uneinigkeit zwischen Deutschland und Frankreich gibt es bei dem von Paris geforderten eigenen Haushalt für die Eurozone, um mehr Investitionen und Hilfen bei Schieflagen zu ermöglichen.

In der Asylfrage dringen Merkel wie Macron auf eine europäische Lösung. Merkel steht immens unter Druck: Die CSU hat Merkel eine Frist bis Ende Juni eingeräumt, um über eine europäische Lösung zu verhandeln. Ansonsten will die CSU bestimmte Asylbewerber direkt an der deutschen Grenze zurückweisen.