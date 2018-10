Juncker fordert Ende des "Undings" Einstimmigkeit bei EU-Außenpolitik

Wien/Brüssel (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich am Freitag einmal mehr vehement für die Abkehr vom Prinzip der Einstimmigkeit in Fragen der europäischen Außenpolitik ausgesprochen. Es reiche nicht, große Strategien zu entwickeln, "wir müssen auch etwas tun - und das können wir oft nicht, weil wir uns in der Dunkelkammer der Einstimmigkeit eingeschlossen haben", sagte Juncker in Wien.

Die EU würde auf dem internationalen Parkett "oft einen falschen Eindruck hinterlassen, weil wir uns nicht zu einer einheitlich festgelegten, konsolidierten, kohärenten Außenpolitik entscheiden können", beklagte Juncker in einer europapolitischen Rede im Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg. "Es ist ein Unding, dass wir uns in der Menschenrechtskonvention in Genf zu Menschenrechtsverletzungen in China nicht äußern können, weil ein Mitglied (Griechenland, Anm.) das verhindert", polterte Juncker. "Weil es vorzieht, dass chinesische Investoren in allen seinen Häfen aktiv sind."

"Das nimmt uns die Kraft der Aussage und macht uns auch schwächer in den Augen der Welt", sagte Juncker, "und deshalb bin ich mit Nachdruck der Auffassung, dass wir in Fragen der Außenpolitik mit qualifizierter Mehrheit einschreiten können sollten." Das sei kein Angriff auf nationale Souveränitäten, "sondern eine europäische Souveränitäts-Äußerung, die wir dringend brauchen." Der Vertrag von Lissabon sehe diese Möglichkeit auch explizit vor, ergänzte Juncker - wenn sie vorher vom Rat einstimmig beschlossen werde.

Ähnliches forderte Juncker auch, was das Auftreten der EU auf dem Parkett der internationalen Finanzwelt betrifft: "Wir treten in Washington, bei der Weltbank, beim IWF auf wie ein ungeordneter Hühnerhaufen", kritisierte der Kommissionspräsident, dass in diesen Fragen in der Regel jeder der 28 EU-Finanzminister seine Meinung deponiere. "Wir machen uns lächerlich in den Augen der Welt", forderte Juncker daher, "dass wir bei den internationalen Finanzinstitutionen mit einer Stimme sprechen und von einem Vertreter vertreten werden."