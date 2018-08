Jörg Zehetner ist neuer Vorsitzender der Wettbewerbskommission

Wien (APA) - Die Wettbewerbskommission hat für ihre neue Funktionsperiode bis 30. Juni 2022 aus ihren Mitgliedern den Juristen und Wirtschaftswissenschafter Jörg Zehetner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Anna Hammerschmidt ab, die aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Der Kartell- und Wettbewerbsrechtsspezialist Zehetner ist Honorarprofessor an der Universität Salzburg und Lektor an der Universität Wien sowie an der Donau-Universität Krems. Zu seiner Stellvertreterin wurde die Wirtschafts- und Wettbewerbsrechtsexpertin Mercedes Ritschl gewählt, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit.

Die Wettbewerbskommission ist ein beratendes Gremium im Bereich der Wettbewerbspolitik und dabei sowohl für die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) als auch für das Wirtschaftsministerium tätig. Sie besteht aus acht Mitgliedern und Ersatzmitgliedern, die je zur Hälfte vom Ministerium und zur Hälfte von den Sozialpartnern für jeweils vier Jahre nominiert werden.

Neben Zehetner und Ritschl hat die Wirtschaftsministerin auch Michael Sachs und Stephan Wiener als neue Mitglieder der Wettbewerbskommission nominiert. Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer Österreichs hatte Anton Reinl für die Kommission vorgeschlagen, die Arbeiterkammer Helmut Gahleitner, die Wirtschaftskammer Rosemarie Schön und der ÖGB Georg Kovarik.