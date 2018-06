Japan will Einreisebestimmungen lockern und mehr Fachkräfte holen

Tokio (APA/AFP) - Angesichts einer alternden Bevölkerung und zunehmenden Fachkräftemangels hat die japanische Regierung eine Lockerung der Einreisebestimmungen angekündigt. "Der Fachkräftemangel ist dringlicher geworden", sagte Kabinettssekretär Yoshihide Suga am Freitag vor Journalisten.

Daher sei es notwendig, einen "Mechanismus" einzuführen, mit dem ausländisches Personal mit gewissen Fähigkeiten und Erfahrungen ins Land geholt werden könne. Die Regierung werde rasch die nötigen Gesetze erarbeiten. Arbeitskräfte fehlen Medienberichten zufolge vor allem in den Sektoren Landwirtschaft, Bau, in der Krankenpflege, im Hotelgewerbe und beim Schiffbau. Dies wolle die Regierung mit ihren neuen Gesetzen berücksichtigen. Demnach ist außerdem ein Sprachtest geplant, das Niveau hänge von der Branche ab.

Eine genaue Zahl für die gewünschte Einwanderung nannte die Regierung in Tokio bislang nicht. Medienberichten zufolge fehlen bis 2025 mehr als eine halbe Million Beschäftigte im Land.

Im vergangenen Jahr arbeiteten nach Regierungsangaben weniger als 240.000 ausländische Fachkräfte in Japan; dazu kamen etwas mehr als 250.000 Auszubildende. Japan hat mit mehreren asiatischen Ländern bilaterale Abkommen getroffen, so dass etwa Krankenschwestern und Pfleger ins Land kommen. Ausländische Studenten dürfen in begrenztem Umfang arbeiten.

Vor allem die Unternehmen in Japan drängen auf eine verstärkte Einwanderung. Bei einer offiziellen Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent sei es schwer, Arbeitskräfte zu finden. Auf 100 Arbeitssuchende kommen 159 Job-Angebote. Der Unternehmerverband Keidanren erklärte vor wenigen Tagen zudem, eine größere Diversität sei "unvermeidlich", um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern.