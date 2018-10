IWF-Chefin Lagarde fordert "Deeskalation" im globalen Handelskonflikt

Wien (APA) - Unternehmen in Österreich bauen immer stärker auf die Nutzung kostenpflichtiger Cloud Services. 2018 hat sich die Zahl der Unternehmen, die solche Dienste nutzen, im Vergleich zu 2014 in etwa verdoppelt, geht aus einer Studie der Statistik Austria vom Mittwoch zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Firmen hervor.