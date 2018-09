IWF-Chefin Lagarde: Fortschritte bei Verhandlungen mit Argentinien

Shanghai (APA/Reuters) - Der chinesische Mitfahrdienst Didi will nach dem jüngsten Mord an einer Passagierin rund 20 Millionen Dollar (17 Mio. Euro) in die Verbesserung seines Kundenservice investieren. Dies kündigte Firmengründer Cheng Wei beim Besuch von Aufsichtsbehörden an, die dem Unternehmen am Mittwoch anlässlich des Starts der landesweiten Überprüfung von Mitfahrdiensten einen Besuch abstatteten.