Italiens Premier dementiert Bruch zwischen Lega und Fünf Sterne

Rom (APA) - Der italienische Premier Giuseppe Conte hat einen Streit zwischen den Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne-Bewegung über die Inhalte eine Pakets mit Steuermaßnahmen bestritten. "Es gibt keinen Bruch zwischen den Regierungsparteien über das Steuerpaket", sagte Conte am Donnerstag laut ANSA am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Am Freitag werde er nach dem EU-Gipfeltreffen nach Rom zurückkehren und das Steuerpaket Punkt für Punkt prüfen. Danach werde er Staatschef Sergio Mattarella treffen, dem er das zum Haushaltsentwurf dazugehörige Steuerpaket vorlegen wird.

Conte verteidigte den umstrittenen Haushaltsentwurf seiner Regierung. Er erwarte sich zwar Kritik seitens der EU-Kommission. Er sei jedoch der Meinung, dass er die EU-Kommissare davon überzeugen werde, dass die im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen zur Ankurbelung der italienischen Wirtschaft beitragen werden.

Conte hatte am Mittwoch in Brüssel die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Das Gespräch sei "sehr freundschaftlich" verlaufen. "Wir setzen auf Wachstum dank Investitionen. Merkel und ich sind der Ansicht, dass ein konstruktiver Dialog geführt werden muss", sagte Conte.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird am Donnerstag zu Gesprächen mit Wirtschaftsminister Giovanni Tria und anderen Regierungsmitgliedern in Rom erwartet. Moscovici plant unter anderem Treffen mit dem italienischen Außenminister, Enzo Moavero Milanesi, mit dem Chef der italienischen Notenbank, Ignazio Visco und dem Industriellenchef, Vincenzo Boccia. Vorgesehen ist auch ein Besuch beim italienischen Staatschef Sergio Mattarella.

Zur Finanzierung kostspieliger Wahlversprechen plant die Regierung für kommendes Jahr eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Das Defizit soll 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen - dreimal so viel wie ursprünglich vorgesehen. Die EU-Kommission kann das römische Budget aber ablehnen. Es liegt seit Montag vor.