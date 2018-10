Rom (APA) - Die italienische Modebranche segelt auf Wachstumskurs. Der Umsatz 2018 wird laut Schätzungen des Verbands der italienischen Modeindustrie um 2,8 Prozent auf 90 Milliarden Euro wachsen. Der Modesektor habe den Rückgang während der Krisenjahre erfolgreich bewältigt, berichtete Carlo Capasa, Präsident des Verbands der Modeindustrie am Dienstag in Mailand.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit seien die Hauptanliegen der italienischen Modebranche, die 41 Prozent der europäischen Produktion ausmacht, betonte Capasa. Deutschland besetze mit einem Anteil an der europäischen Modeproduktion von 11 Prozent Platz zwei, gefolgt von Spanien (10 Prozent) und Frankreich (8 Prozent).

Ein Hauptanliegen Capasas ist der Kampf gegen die Schwarzarbeit. 45.000 Menschen seien in der italienischen Modebranche schwarz beschäftigt. Vor einigen Jahren seien es noch 54.000 gewesen. Dank der Kontrollen der großen Modefirmen sei die Schwarzarbeit rückläufig.

Die Übernahme italienischer Modebrands durch ausländische Gruppen wie im Fall Versace betrachtet Capasa nicht als Problem. Wichtig sei, dass die Produktion in Italien bleibe. "In der globalen Welt ist nicht das Kapital, sondern der Erhalt einer Modemarke wichtig", so Capasa. Versace war im September von der US-Gruppe Michael Kors gekauft worden.