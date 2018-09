Italiens Fünf Sterne-Chef: "Vertrauen in Finanzminister"

Rom (APA) - Der italienische Vizepremier und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, schüttet Wasser ins Feuer der Polemik rund um die Attacken seiner Partei gegen Wirtschaftsminister Giovanni Tria. "Wir haben volles Vertrauen in Tria", sagte Di Maio im Interview mit der Tageszeitung "Il Fatto quotidiano" am Montag.

Di Maio bekräftigte jedoch, dass hochrangige Funktionäre in den Ministerien versuchen würden, die Reformen der Regierung aus Lega und Fünf Stern-Bewegung zu bremsen. Italienische Medien berichteten am Sonntag ausgiebig über eine Tonaufnahme, in der Regierungssprecher Rocco Casalino von der Fünf-Sterne-Bewegung mit reihenweisen Entlassungen in den Finanzbehörden droht, sollten die Beamten die Umsetzung von Wahlversprechen verhindern.

Sollten die Finanzwächter "nicht das Geld für das Bürgereinkommen rausrücken", werde es eine "Mega-Blutrache" geben, sagt Casalino in der von zwei Journalisten veröffentlichten Aufnahme. Der Regierungssprecher verteidigte sich am Sonntag und erklärte, es habe sich um ein "Privatgespräch" mit den Journalisten gehandelt, die mit der Veröffentlichung einen "Vertrauensbruch" begangen hätten. Die Opposition forderte Casalinos Rücktritt.

Premier Giuseppe Conte meinte am Sonntag, er habe volles Vertrauen in alle Minister seiner Regierung. Er dementierte Spannungen mit Tria, der als Garant für Haushaltsdisziplin in Italien gilt. Die italienische Regierung ist derzeit mit der Budgetplanung für das Jahr 2019 beschäftigt. Das Kabinett will unter anderem den Steuerdruck reduzieren, die Pensionsreform aus dem Jahr 2012 rückgängig machen und eine Mindestsicherung von 780 Euro monatlich für sozialschwache Italiener einführen.