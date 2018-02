Italienische Post mit kräftigem Gewinnplus im Jahr 2017

Rom (APA) - Die italienische Post hat das Jahr 2017 mit einem kräftigen Gewinnplus abgeschlossen. Der Nettogewinn legte um 10,8 Prozent auf 689 Mio. Euro zu, teilte "Poste Italiane" in einer Presseaussendung mit. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 33,4 Mrd. Euro, was auch den positiven Resultaten der Postbank BancoPosta zuzuschreiben ist.

Die Post plant die Ausschüttung von Dividenden in Höhe von 0,42 Euro pro Aktie, das sind 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der italienische Staat hält eine 29,26-prozentige Beteiligung an der in Mailand notierten italienischen Post. Diese will 2018 vor allem in Innovation und Digitalisierung investieren. Vor allem im Segment elektronische und digitale Bezahlungssysteme will die Post wachsen, teilte das Unternehmen mit.