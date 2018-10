Italien kalkuliert mit optimistischer Wachstumsprognose - Bericht

Mailand (APA/Reuters) - Die italienische Regierung legt ihren umstrittenen Haushaltsplänen eine optimistische Wachstumsprognose zugrunde. Die Koalition aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega rechne im nächsten Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 Prozent, berichtete die Zeitung "Il Sole 24 Ore" am Donnerstag. Für 2020 peile sie ein BIP-Plus von 1,6 und für 2021 von 1,4 Prozent an.

Damit ist die Regierung zuversichtlicher als die Vorgängerregierung, die im April ein BIP-Plus von 1,4 Prozent für 2019 veranschlagt hatte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht lediglich von einem Wachstum der Wirtschaft von 1,0 Prozent aus.

Am Mittwoch war die Regierung ihren EU- und Euro-Partnern in dem Haushaltsstreit etwas entgegengekommen. Die Neuverschuldung soll im kommenden Jahr zwar wie schon angekündigt auf 2,4 Prozent des BIP steigen und damit drei Mal so hoch ausfallen wie von der Vorgängerregierung geplant. 2020 soll der Fehlbetrag dann aber auf 2,1 Prozent sinken und 2021 weiter auf 1,8 Prozent zurückgehen. Zur Verärgerung seiner europäischen Partner hatte Italien zunächst auch für diese beiden Jahre jeweils 2,4 Prozent eingeplant. Die populistische Koalition will kostspielige Wahlversprechen umsetzen. Die EU-Kommission fordert dagegen eine strengere Haushaltsdisziplin. Der Streit schürte Sorgen an den Finanzmärkten vor einer neuen Euro-Schuldenkrise. Italien hat nach Griechenland die höchste Verschuldung in der Eurozone.