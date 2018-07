Irland richtet Staatsfonds neu aus - Brexit-Folgen im Visier

Dublin (APA/Reuters) - Irland richtet seinen rund acht Milliarden Euro schweren Staatsfonds neu aus. Der "Ireland Strategic Investment Fund" (ISIF) solle demnächst auch in Branchen investieren, die vom geplanten EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) negativ betroffen seien, teilte die Regierung in Dublin am Donnerstag mit.

Bisher verfolge der Fonds, der 2014 aufgelegt wurde, eine breite Investment-Strategie zur Stützung der Konjunktur und des Arbeitsmarkts. Als Staatsfonds werden Fonds bezeichnet, die Kapital im Auftrag eines Staates anlegen und verwalten. Der britische EU-Austritt wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) schwere Folgen für Irland mit sich bringen.