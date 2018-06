Investor Pamplona vor Kauf von Shopping-Sender HSE24 - Kreise

Palo Alto (Kalifornien) (APA/dpa) - Teslas Assistenzsystem Autopilot hat laut US-Unfallermittlern beim einem tödlichen Unfall im März in den letzten Sekunden in Richtung eines Betonpollers beschleunigt. Vor dem Aufprall seien keine Brems- oder Ausweichmanöver bei dem Elektro-SUV des Typs Model X festgestellt worden, erklärte die US-Behörde NTSB in einem vorläufigen Bericht.