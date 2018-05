Investor Buffett plante Einstieg bei Uber - Agentur

Bangalore/San Francisco/Omaha (Nebraska) (APA/Reuters) - Der Investor Warren Buffett hat einem Medienbericht zufolge einen Einstieg beim Fahrdienstvermittler Uber Technologies erwogen. Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway habe eine Investition von rund drei Milliarden Dollar (2,58 Mrd. Euro) vorgeschlagen, berichtet die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Transaktion sei aber wegen unterschiedlicher Ansichten zu den Bedingungen und zum Umfang der Investitionen nicht zustande gekommen. Bei Buffett war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Ein Uber-Sprecher lehnte einen Kommentar ab.

Seit der Unternehmensgründung 2009 steckt Uber in den roten Zahlen. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 73 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar (2,24 Mrd. Euro). Die Buchungen legten um 51 Prozent zu. Bisher finanziert sich das stark wachsende Unternehmen über das Wagniskapital von Investoren. Der neue Uber-Chef Dara Khosrowshahi will Uber im kommenden Jahr an die Börse bringen. Zuvor gibt es nun für Mitarbeiter und andere Aktionäre die Gelegenheit, Aktien für bis zu 600 Millionen Dollar zu verkaufen.