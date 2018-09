Innsbrucker Touristiker wollen Aufenthaltsdauer der Gäste verlängern

Innsbruck (APA) - Die Innsbrucker Tourismusverantwortlichen wollen unter anderem durch die Neukonzipierung der Innsbruck-Card und einer stärkeren Themen-Fokussierung die Gäste zu einem längeren Aufenthalt in der Tiroler Landeshauptstadt verleiten. Innsbruck solle dabei zum "Basislager" für andere Aktivitäten werden, meinte Karin Seiler-Lall, Geschäftsführerin von Innsbruck-Tourismus, am Dienstag gegenüber der APA.

Zum "Längerbleiben" der Innsbruck-Urlauber soll vornehmlich beitragen, dass man tendenziell weg von der Bewerbung der einzelnen Dörfer rund um die Stadt geht. "Themenbezogenheit" nannte Seiler-Lall dabei im Rahmen einer Pressekonferenz als zentrale Strategie und verwies auf die Buchungsplattform "Booking", bei der die Integration der "Feriendörfer" wie Rinn oder Lans unter den Begriff Innsbruck einen deutlichen Buchungszuwachs generiert habe. Als "denken wie der Gast" bezeichnete Seiler-Lall diese Herangehensweise. Der Urlauber suche nach bestimmten "Erlebnissen" und nicht zwingend nach bestimmten Orten.

"Erlebnisse" werden künftig etwa die James-Bond-Erlebniswelt in Sölden oder der Aqua-Dome in Längenfeld sein. Diese sind in der - dann fünf Tage lang gültigen - City-Card "Innsbruck Card Unlimited" eingebunden. Für die Stadturlauber, die nicht auf 3.000 Meter Seehöhe ausschwärmen wollen oder nach Wellness suchen, habe man sich außerdem sieben "Walks" überlegt. Der historische Innsbrucker Stadtteil "Anpruggen" ist in diesen Wegen genauso berücksichtigt, wie eine Stadt-Erkundung auf den Spuren der Habsburger". Auch Lokaltipps will man verstärkt auf Lager haben.

Über alldem schwebt der Wunsch, nicht die Nächtigungen, sondern eben die Urlaubstage der Gäste zu erhöhen. Das laut August Penz, Vorstandsmitglied Innsbruck-Tourismus, in der Landeshauptstadt ohnehin nicht unmittelbar umhergeisternde Gespenst des "Overtourismus" soll so um jeden Preis ferngehalten werden. "Das Bettenwachstum soll dynamisch, aber nicht explosionsartig vor sich gehen", sagte Hotelier Penz.