Innsbruck mit Plus bei Ankünften und Nächtigungen im Winter 2017/18

Innsbruck (APA) - Innsbrucks Touristiker haben in der Wintersaison 2017/18 ein Plus bei Ankünften (plus 4 Prozent) und Nächtigungen (plus 4,9 Prozent) vermeldet. Im Winterhalbjahr kamen rund 660.000 Gäste, die Übernachtungen lagen bei über 1,5 Mio. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug somit 2,3 Tage.

Zudem seien auch die Konsumausgaben angestiegen, was sich positiv auf die Wertschöpfung ausgewirkt habe, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Die Herkunft der Gäste wurde internationaler. Neben einem Plus von 13 Prozent bei den chinesischen Urlaubern hätten auch die Überseemärkte USA, Saudi-Arabien und Japan angezogen, erklärte die Direktorin des Innsbrucker Tourismus, Karin Seiler-Lall. Aber auch auf den Märkten Deutschland (plus 8,6 Prozent) und Tschechien (plus 17,7 Prozent) habe ein starkes Wachstum erzielt werden können.