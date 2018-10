Inflation im Euroraum im Oktober auf 2,2 Prozent gestiegen

Luxemburg/Brüssel (APA) - Die Arbeitslosigkeit ist in Europa auch im September weiter gesunken. In der EU ging die Quote gegenüber August von 6,8 auf 6,7 Prozent zurück - das ist ein Rekordtief seit Jänner 2000. In der Eurozone blieb sie mit 8,1 Prozent zwar unverändert, doch sank die absolute Zahl der Arbeitslosen von 13,220 auf 13,153 Millionen.