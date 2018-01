Brüssel (APA) - Die Industrieproduktion in der EU ist im November des Vorjahres gegenüber dem Oktober 2017 um 0,9 Prozent gestiegen. In der Eurozone betrug der Zuwachs 1,0 Prozent. Spitzenreiter war Deutschland mit einem Plus von 3,6 Prozent. Auf der anderen Seite musste Irland ein Minus von 9,4 Prozent hinnehmen. Aus Österreich lagen keine Daten vor.

Im Jahresvergleich - November 2016 zu November 2017 - wies Eurostat am Donnerstag ein Wachstum von 3,5 Prozent für die EU und ein Plus von 3,2 Prozent für die Währungsunion aus. Dabei lag Slowenien mit einer Steigerung um 9,9 Prozent voran. Auch hier musste Irland die stärksten Einbußen (-10,1 Prozent) hinnehmen.