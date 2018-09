Industrie-Geschäftsklima in Frankreich trübt sich ein

Paris (APA/Reuters) - Die Stimmung der französischen Industrie ist so schlecht wie seit Mai 2017 nicht mehr. Das Barometer dafür sank im September zum Vormonat um drei Punkte auf 107 Zähler, wie das nationale Statistikamt Insee am Dienstag zu seiner Umfrage unter Führungskräften mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem leichten Rückgang auf 109,4 Zähler gerechnet.

Der Index für die Stimmung in der gesamten Wirtschaft legte hingegen um einen Punkt auf 106 Zähler zu. Das Wirtschaftswachstum in Frankreich lag im zweiten Quartal wie bereits zu Jahresbeginn bei 0,2 Prozent. Die Regierung rechnet für das Gesamtjahr mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 1,7 Prozent.