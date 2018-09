Ifo: Deutsche Exporteure erneut optimistischer - Autobauer nicht

München (APA/Reuters) - Ungeachtet der weltweiten Handelskonflikte hat sich die Stimmung unter den deutschen Exporteuren im September den dritten Monat in Folge verbessert. Das Barometer kletterte um 0,7 auf 15,1 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April, wie das Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 2.300 Industriebetrieben mitteilte.

"Die deutschen Exporteure zeigen sich im Moment ungerührt von den internationalen Handelsstreitigkeiten", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Gegen den Trend entwickelte sich die Stimmung in der Autoindustrie. "Im September sahen die Automobilbauer keinen Spielraum für zusätzliche Exporte", sagte Fuest. Einen Zuwachs an ausländischen Umsätzen erwarten dagegen vor allem die Hersteller aus der Elektroindustrie und von Nahrungsmitteln sowie die Maschinenbauer. "In der Pharmabranche stiegen die Exporterwartungen auf den höchsten Wert seit Januar 2016", sagte Fuest.

Handelskonflikte wie die zwischen den beiden größten Volkswirtschaften USA und China können Experten zufolge auch Exporteuropameister Deutschland treffen, der in beiden Ländern viele Kunden und eigene Fabriken hat. Auch ein ungeordneter EU-Abschied Großbritanniens und die Krise großer Schwellenländer wie die Türkei gelten als Risiken.