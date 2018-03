Hypo-U-Ausschuss - Dobernig droht Zwangsvorführung

Wien - Der Hypo-Untersuchungsausschuss startet nach der Sommerpause nicht reibungslos in den Herbst: Stolperstein ist diesmal der frühere freiheitliche Kärntner Finanzlandesrat Harald Dobernig, der dem Ausschuss am Mittwoch Rede und Antwort stehen sollte, aber nicht erschienen ist. Ihm droht nun neben einer Beugestrafe auch die Zwangsvorführung.

Dobernig (FPÖ/BZÖ/FPK), früherer Kärntner Finanzreferent, Ex-Hypo-Aufsichtskommissär und -Büroleiter des ehemaligen Landeshauptmannes Jörg Haider, war schon einmal unverrichteter Dinge aus dem U-Ausschuss abgezogen, da seine Vertrauensperson Franz Großmann wegen Befangenheit vom Ausschuss ausgeschlossen worden war und er von seinem Recht Gebrauch machte, dann nicht aussagen zu müssen.

"Wir lassen uns nicht willkürlich behandeln", rechtfertigte sich Großmann Mittwochvormittag gegenüber der APA. Es gehe um das Recht der freien Anwaltswahl. Daher habe man aus Gründen der Gleichbehandlung Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Man werde sich "dem beugen, was der Verfassungsgerichtshof entscheidet, nicht der Willkür von Politikern".

VfGH-Sprecher Christian Neuwirth bestätigte gegenüber der APA den Eingang zweier Beschwerden - eine von Dobernig und eine von Großmann, in beiden Fällen gegen den Ausschluss Großmanns als Vertrauensperson. Generell und wie schon bewiesen im Besonderen in Sachen U-Ausschuss bemühe man sich, die Beschwerden "so rasch wie möglich" zu behandeln.

Die Parlamentarier wollen Dobernigs Vorgangsweise nicht akzeptieren: Eine Anrufung des Höchstgerichts sei keine Begründung für ein Fernbleiben, meinte der Grüne Frontmann Werner Kogler. Er hält Dobernigs Argumentation für "völlig daneben". Der U-Ausschuss könne sich das nicht gefallen lassen, da gehe es um Grundsatzfragen.

"Geht gar nicht", findet auch SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. "Es ist bezeichnend, dass der Freiheitliche Dobernig sich nicht vor dem Ausschuss für seine Taten verantworten will." Zur Not werde man ihn zwangsweise vorführen. Dass der Ex-Politiker nicht kam, sei "völlig inakzeptabel", betonte auch Rainer Hable von den NEOS. Die Begründung sei "fadenscheinig". Dobernig habe vielmehr unangenehme Fragen zum Thema Parteienfinanzierung zu erwarten. Hable will deshalb die Beantragung von Beugestrafen fordern und wenn das nichts hilft, eine zwangsweise Vorführung.

Man müsse Dobernig jedenfalls neu laden, findet auch ÖVP-Fraktionschefin Gabriele Tamandl, sonst könnte das Beispiel "Schule machen". Sie sei dafür, Beugestrafen zu beantragen und eine Vorführung anzudrohen. Eine Änderung der Geschäftsordnung, wie sie zuvor von Robert Lugar vom Team Stronach gefordert worden war, hält sie aber zur Zeit nicht für notwendig. "Dobernig versucht, sich mit Kunstgriffen der Aussage zu entschlagen", kritisierte Lugar. "Wenn das einreißt, kann der Ausschuss zusperren."

Er sei persönlich "maßlos enttäuscht", betonte FPÖ-Fraktionschef Elmar Podgorschek. Man solle alle Möglichkeiten der Geschäftsordnung ausnutzen. "Da werden wir nicht locker lassen."

Der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP), der heute erstmals den Vorsitz führt, glaubt, dass die Entscheidung der Parlamentarier, Großmann damals auszuschließen, "schon richtig war". Die weiteren Schritte berieten die Fraktionen am Vormittag in einer nicht-öffentlichen Sitzung.

Die Befragung der zweiten Auskunftsperson Klaus Bussfeld soll plangemäß um 15.00 Uhr starten. Bussfeld war von August 2004 bis April 2005 Aufsichtsratschef der früheren Hypo Alpe Adria. Bussfeld sei als "Mann des Vertrauens von Haider" in die Hypo-Funktion gekommen, hatte Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer in seiner Befragung vor dem U-Ausschuss vor der Sommerpause ausgesagt.