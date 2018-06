Hornbach Österreich führt 6. Urlaubswoche ein - Höheres Mindestgehalt

Berlin/Amsterdam/Frankfurt (APA/Reuters) - Die EZB sieht sich auf gutem Weg zu einer nachhaltig höheren Inflationsrate und denkt laut über das Ende ihres Anleihen-Kaufprogramms nach. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet sagte am Mittwoch in Berlin, zu dem stärkeren Preisdruck trage auch der Wirtschaftsaufschwung in den Staaten der Währungsunion bei, der sich in höheren Löhnen bemerkbar mache.