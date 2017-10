Honeywell plant Abspaltung von Geschäftsfeldern

Morristown. Der Industrie-Konzern Honeywell plant Insidern zufolge die milliardenschwere Abspaltung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsaktivitäten und die Schaffung von mindestens zwei börsennotierten Unternehmen. Mit dem Schritt wolle das Unternehmen seine Struktur verschlanken, sagten mit den Plänen vertraute Personen am Sonntag.

Honeywell erwäge, das Turbolader-Geschäft in eines der beiden neuen Firmen auszugliedern. Derzeit gehört es zum Bereich Luft- und Raumfahrt. Honeywell könnte das Vorhaben bereits in dieser Woche verkünden.

Der in Morristown (US-Staat New Jersey) ansässige Konzern ist derzeit an der Börse rund 109 Milliarden Dollar (93,11 Mrd. Euro) wert. Das Unternehmen wollte sich nicht dazu äußern. Honeywell ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Transportsysteme, Spezialchemikalien sowie Automatisierungs- und Steuerungstechnik tätig.