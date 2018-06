Holzindustrie hat 2017 mehr produziert - Exportplus von 4,2 Prozent

Wien (APA) - Die heimische Holzindustrie ist in Hochstimmung, das Produktionsvolumen stieg im Vorjahr um 2,2 Prozent auf 7,87 Mrd. Euro. Besonders die Exporte legten zu, auch im Bau werde Holz vermehrt eingesetzt, teilte die Fachgruppe am Mittwoch mit. Zu schaffen mache der Branche der Klimawandel, die dazugehörige Möbelindustrie rechnet trotz der Kika/Leiner-Krise mit anziehenden Geschäften.

"Gerade in Zeiten von extremen Wetterkapriolen muss die Holzbranche zusammenhalten. Die weltweit angesehene österreichische Holzindustrie hat 2017 gezeigt, dass sie ein sicherer Abnehmer der heimischen Rundhölzer ist", meint Erlfried Taurer, Obmann-Stellvertreter des Fachverbandes der Holzindustrie. Um genügend Rohstoffe zu bekommen, soll künftig noch mehr abgeholzt werden können.

Während die Importe 2017 um 3,1 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro zulegten, wuchsen die Exporte um 4,2 Prozent auf 5,7 Mrd. Euro. Die Exportquote lag damit bei 70 Prozent, Hauptabnehmer sind Italien und Deutschland. Die heimische Holzindustrie besteht aus 1.350 Betrieben mit über 26.000 Beschäftigten. Sägewerke machen mit 1.000 Unternehmen den Löwenanteil der Branche aus, der Rest entfällt auf den Bau, Möbel, Platte und Ski.

In der Sägeindustrie lag die Schnittholzproduktion im Vorjahr bei 9,6 Millionen Kubikmetern "und somit wieder über dem Durchschnittsniveau der letzten zehn Jahre". Rund zwei Drittel des Holzes wird ins Ausland verkauft. "Durch die guten Prognosen und Rahmenbedingungen wird auch das Investitionsklima gestärkt. Sowohl in die Wertschöpfungstiefe als auch in die Erweiterung von Trocknungskapazitäten wird investiert", so Herbert Jöbstl, Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie anlässlich der Jahrespressekonferenz.

Im Holzbau zog die Produktion um 3,3 Prozent auf 2,63 Mrd. Euro an, speziell Holzfenster, Türen und Leimbauteile konnten zulegen. "Der Trend zum Holzbau beziehungsweise zu Holzbauprodukten wird von Planern, Architekten und Bauherren bestätigt", betont die Fachgruppe.

Die heimische Möbelindustrie wuchs 2017 um 0,1 Prozent auf 1,99 Mrd. Euro. Bei der Produktion von Schlaf-, Ess-und Wohnzimmermöbeln aus Holz gab es ein Plus von 3,6 Prozent, der Ladenbau legte um 23,5 Prozent zu. Kernmärkte für die Möbelbauer sind Österreich und die Nachbarländer - trotz der aktuellen Turbulenzen am Markt blickt die Branche positiv auf die kommenden Monate.

Auch die Plattenindustrie verbuchte im In- und Ausland ein Absatzplus, die Skihersteller rechnen sich künftig in China hohe Wachstumschancen aus.