Holz und Biomasse überholen beim Heizen in Vorarlberg Erdöl

Bregenz (APA) - Holz und Biomasse werden in Vorarlberg bereits öfter zum Heizen verwendet als Erdöl. Holzenergie (34 Prozent) und Biomasse stellten 2015/16 mit insgesamt 41 Prozent den größten Anteil am Raumwärmemarkt, teilte der Biomasse-Verband am Mittwoch Bezug nehmend auf Daten der Statistik Austria mit. Heizöl hingegen decke nur mehr 29 Prozent des Raumwärmebedarfs.

Die Zahl der Haushalte, die Scheitholz-, Pellets- oder Hackgutkessel als primäres Heizsystem nutzen, erhöhte sich laut Biomasse-Verband seit 2003/04 um 5.000 auf etwa 34.000. Die Anzahl der Ölheizungen verringerte sich im selben Zeitraum von 63.000 auf 41.000 Anlagen. 2003/04 wurde noch die Hälfte der benötigten Raumwärme in Vorarlberg mit Heizöl abgedeckt. "Aufgrund der Reduzierung des Heizölverbrauchs und milder Heizperioden verzeichnet der Gebäudesektor seit 1990 einen Rückgang der Treibhausgasemissionen um 28 Prozent", sagte Forstreferent Peter Liptay vom Biomasse-Verband in einer Aussendung.

Biomasse aus den 125 Biomasse-Heizwerken und fünf Biomasse-Kraftwärmekopplungen in Vorarlberg stelle im Bereich der Fernwärme in Vorarlberg einen Anteil von 92 Prozent. Das sei doppelt so viel wie im Bundesschnitt, hieß es. Nur das Burgenland erziele mit 99 Prozent einen höheren Anteil an Biomasse-Fernwärme. Insgesamt habe sich die in Wohnräumen eingesetzte Fernwärme seit 2003/04 beinahe verdoppelt. Rund 18.000 Haushalte seien an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Die Abkehr von Heizöl habe sich in den vergangenen Jahren aufgrund der niedrigen Ölpreise jedoch verlangsamt. Ein Bekenntnis zu einem Verbot für Ölheizungen wie in Niederösterreich und dem Burgenland gebe es in Vorarlberg aber noch nicht. Der Anteil an Gas- und Stromheizungen blieb im Vergleichszeitraum mit rund zwölf Prozent bzw. neun Prozent am Raumwärmeverbrauch in etwa gleich. Stark zugenommen haben Wärmepumpen und Solaranlagen, sie steuern 6,5 Prozent bzw. 2,5 Prozent der Raumwärmemenge bei.

Der Anteil an Biomasse am Energieverbrauch liege in Vorarlberg bei 16 Prozent, unter den erneuerbaren Energien entfallen 41 Prozent auf Biomasse. "Ohne Bioenergie läge der Erneuerbaren-Anteil am gesamten Energieverbrauch statt bei 40 nur bei 24 Prozent", so Liptay. Seit 1988 habe sich der Einsatz von Biomasse in Vorarlberg verdreifacht, 2016 sei der bisher höchste Wert erreicht worden. Innerhalb der biogenen Brenn- und Heizstoffe nahm 2016 mit 43 Prozent Scheitholz den größten Anteil ein, gefolgt von Hackschnitzeln, Sägenebenprodukten und Rinde mit 33 Prozent und Biotreibstoffen mit 13 Prozent.