Hofer, Spar und Rewe dominieren Lebensmittelhandel noch stärker

Mailand/Istanbul (APA) - Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit ist wegen den Entwicklungen in der Türkei, wo sie mit der Tochter Yapi Kredi präsent ist, nicht besorgt. Die türkische Wirtschaft sei solide. "Wir haben in der Vergangenheit andere Phasen der Volatilität erlebt", berichtete UniCredits Verwaltungsratspräsident Fabrizio Saccomanni nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag.