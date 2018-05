Hisense legte Übernahmeangebot für slowenische Gorenje

Velenje (APA) - Der chinesische Elektronikkonzern Hisense hat am Dienstag zur geplanten Übernahme des slowenischen Haushaltsgerätehersteller Gorenje das angekündigte Übernahmeangebot veröffentlicht. Hisense, der bereits knapp 33 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen hält, bietet 12 Euro pro Aktie an. Das Angebot läuft am 26. Juni aus.

Das Übernahmeangebot wurde von der Holdinggesellschaft Hisense Luxembourg Home Appliance für die chinesischen Gruppe gelegt. Seitdem am 11. Mai die Übernahmeabsicht veröffentlicht wurde, hat Hisense bereits knapp ein Drittel der slowenischen Firma erworben. Dem angebotenen Übernahmepreis nach ist das gesamte slowenische Unternehmen rund 292 Mio. Euro wert.

Gorenje suchte einen strategischen Partner zur Stärkung seines Geschäfts. Hisense, der zu den weltweit führenden Herstellern von Fernsehgeräten zählt und darüber hinaus u.a. auch Haushaltsgeräte herstellt, wurde unter drei asiatischen Unternehmen ausgewählt, die verbindliche Übernahmeangebote gelegt hatten. Die anderen Bieter waren laut Medienberichten die ebenfalls chinesischen Gruppen Haier und Hefei Meiling.

Bevor die chinesische Gruppe beim slowenischen Unternehmen eingestiegen war, waren die größten Aktionäre der Staatsfonds KAD (16,37 Prozent), die Weltbanktochter IFC (11,8 Prozent) und Panasonic (10,74 Prozent). Der japanische Konzern, der 2013 eingestiegen war, hatte sich Ende 2016 gegen eine Übernahme entschieden, weshalb Gorenje im Vorjahr die Suche nach einem neuen Partner startete. Die IFC soll laut Medienberichten ihren Anteil bereits an Hisense verkauft haben. Der slowenische Staatsfonds darf hingegen seinen Anteil nicht loswerden, weil die staatliche Gorenje-Beteiligung in der Strategie für die Verwaltung des Staatsvermögens nicht zum Verkauf vorgesehen ist.