Heta - FMA verweist auf nicht gedeckte Risiken und Abwicklungskosten

New York (APA/AFP) - Eine Investorengruppe um eine ehemalige Mitarbeiterin von Ex-US-Präsident Barack Obama steht offenbar kurz vor dem Kauf der US-Filmproduktionsfirma The Weinstein Company. Die Investoren wollten sich auch um die Opfer des Ex-Produzenten Harvey Weinstein kümmern, verlautete am Dienstag aus Verhandlungskreisen.