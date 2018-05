Hedgefonds ValueAct Capital steigt bei Citigroup ein

New York (APA/Reuters) - Der Hedgefonds ValueAct Capital Partners ist bei der US-Großbank Citigroup eingestiegen. Der Fonds hat nach eigenen Angaben vom Montag 1,2 Mrd. Dollar in das Geldhaus investiert. Laut "Wall Street Journal" beläuft sich der Anteil ValueActs an Citigroup auf 0,7 Prozent.

In einem Schreiben an seine Kunden teilte die US-Investmentgesellschaft mit, die Position bei Citigroup sei in den vergangenen vier bis fünf Monaten aufgebaut worden. Citigroup könnte in den nächsten zwei Jahren rund 50 Mrd. Dollar an die Aktionäre ausschütten.