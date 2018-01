Haushaltsenergie im Dezember so teuer wie zuletzt im August 2015

Walldorf (APA/Reuters) - Der Softwarekonzern SAP kann die Einbußen in seinem Lizenzgeschäft kaum noch mit den Zuwächsen in der Cloud-Sparte ausgleichen. Im vierten Quartal legte der Gesamtumsatz nur noch um einen Prozent auf knapp 6,81 Mrd. Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Walldorf mitteilte. Dies lag unter den Erwartungen von Analysten.