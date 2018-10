Hard Brexit - Austro-Ökonomen sehen mehr Negativfolgen für UK als EU

Wien (APA) - Großbritannien wäre von einem Hard Brexit wirtschaftlich stärker negativ betroffen als die verbliebenen EU-27-Staaten. Zu diesem Ergebnis kommen der VWL-Professor Harald Oberhofer von der WU Wien und der VWL-Professor Michael Pfaffermayr von der Uni Innsbruck in einer Studie. Die Exporte Großbritanniens in die EU würden 2019 um 37 Prozent einbrechen, umgekehrt würde das minus 30 Prozent betragen.

Das von den Volkswirtschaftsprofessoren verwendete Handelsmodell geht von einem rund 3 Prozent niedrigerem Realeinkommensniveau in Großbritannien im Jahr 2019 aus, im Vergleich zu einem Verbleib in der EU. "Für die EU ergibt sich ein sehr kleiner Realeinkommensverlust, der auch statistisch nur kaum von Null zu unterscheiden ist", schreiben die Ökonomen.

Oberhofer und Pfaffermayr haben die möglichen Handels- und Wohlfahrtseffekte eines ungeordneten Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union für die Jahre 2019, 2022, 2025 in einem am Mittwoch veröffentlichten "Policy Brief" für die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) berechnet. Die Schätzungen beziehen sich nur auf den Güterhandel und nicht auch auf Dienstleistungs- und Finanzhandel.

Für ihre Berechnungen haben die Ökonomen folgendes Szenario angenommen. Großbritannien verlässt die EU-Zollunion und betreibt den bilateralen Handel auf Basis der in den WTO-Regeln festgeschriebenen Meistbegünstigungsklausel. Außerdem verliere Großbritannien alle bilateralen Handelsabkommen mit Drittstaaten und müsse auch mit diesen auf Basis von WTO-Vereinbarungen handeln. Alle bestehenden bilateralen Handelsabkommen (u.a. CETA) seien für die gesamte EU verhandelt worden und seien daher nicht automatisch auf ein Großbritannien außerhalb der EU übertragbar.

Bei einem Hard Brexit würden die Ausfuhren Großbritanniens in die EU im Jahr 2019 um rund 37 Prozent einbrechen, wobei die Bandbreite des möglichen Hard-Brexit-Effekts zwischen einem Minus von 27,1 Prozent und einem Minus von 47,6 Prozent liegt, schreiben die Ökonomen in ihrer Studie. Im Jahr 2025 würde das Exportvolumen Großbritanniens in die EU um rund 35,5 Prozent unter dem Niveau der EU-Mitgliedschaft liegen. Für die Exporte der EU nach Großbritannien haben die VWL-Professoren einen Rückgang um circa 30 Prozent geschätzt, bei einer Bandbreite zwischen minus 21,7 Prozent und minus 38,9 Prozent. Für Großbritannien würden durch die neuen Handelsbarrieren Importe relativ teurer und mindestens teilweise durch Inlandsproduktion ersetzt, die ansonsten nicht wettbewerbsfähig wäre.

Die Ökonomen Oberhofer und Pfaffermayr empfehlen einen Verhandlungsabschluss, der sich so nah wie möglich an der Zollunion orientiert, um die ökonomischen Handels- und Wohlfahrtskosten des Brexits zu reduzieren.