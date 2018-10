Handelskette Hema expandiert in Österreich auf sechs Filialen

Wien (APA) - Die niederländische Handelskette Hema expandiert hierzulande und plant zu den zwei Filialen in Wien weitere vier Niederlassungen hinzuzufügen. Die seit April 2018 bestehenden Filialen beim Westbahnhof und in der Mariahilferstraße hätten sich "sehr gut entwickelt", so das Unternehmen. Zwei weitere sollen in Wien dazukommen, jeweils eine in der Shopping City Seiersberg (Stmk.) und eine in Linz.

Und auch beim Konzern tut sich etwas. Ramphastos Investments ("Ramphastos") des Unternehmers Marcel Boekhoorn beabsichtigt, Hema samt Schulden von Lion Capital zu übernehmen. "In den kommenden Jahren will Hema zusammen mit Ramphastos die Schuldenlast signifikant reduzieren und die Investitionen stark erhöhen", so das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung.

Hema hat nach Eigenangaben 32.000 eigene Produkte und Dienstleistungen, über 750 Filialen in 9 Ländern und gut 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.