Grasser-Prozess - Ex-Minister schweigt auch am Nachmittag

Wien/Linz (APA) - Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) hat seine Schweigsamkeit heute, Donnerstag, auch am Nachmittag beibehalten. Nachdem er sich konsequent - wie das sein Recht ist - bei der Befragung durch die Oberstaatsanwälte der Antworten entschlagen hatte, setzte er dies auch bei den Fragen durch den Privatbeteiligtenvertreter der CA Immo fort.

Grasser hielt dazu fest, dass er weder die Schadenersatzforderung der beim Buwog-Verkauf unterlegenen CA Immo noch der Republik noch der siegreichen Immofinanz anerkennt. Die beiden Letzteren fordern die 9,6 Mio. Euro schwere Provision beim Verkauf der Buwog an die Immofinanz von Grasser und weiteren Angeklagten zurück. Grasser sprach heute von "unerklärlichen Forderungen" daher fehle ihm jede Grundlage, auf die Fragen des Privatbeteiligtenvertreters zu antworten.

Johannes Lehner, Rechtsvertreter der CA Immo, begann seine Befragung mit einem Zitat aus dem "Watergate"-Skandal: "Follow the Money" (Folge dem Geld, Anm.). Er will mit "Zahlen, Daten und Fakten" beweisen, dass Geld illegal an Grasser geflossen ist - was dieser bestreitet.

Zuvor biss schon die Oberstaatsanwaltschaft auf Granit. Die lähmende Dauerantwort "Standardsatz" (sprich: sich zu entschlagen) von Grasser wurde lediglich durch einen kurzen Einwurf des zweitangeklagten Ex-FPÖ-Spitzenpolitikers Walter Meischberger aufgelockert. Er berichtete von einem Promi-Skirennen in Kitzbühel, von dem er noch die Startnummer habe. Amüsierte Replik von Grasser: "Wurde die gar nicht beschlagnahmt?"