Grasser-Prozess - Ex-Finanzminister legt es sehr langatmig an

Wien (APA) - Die Neugestaltung des Strommarkts in Europa wird das wichtigste energiepolitische Thema der EU-Präsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr sein. Darauf verwies Energiesektionschef Michael Losch am Dienstag. Zum "Greening the Gas"-Thema soll beim EU-Energierat in Linz eine Wasserstoff-Strategie gestartet werden, um Strom und Gas besser verknüpfen zu können.