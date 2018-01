Google-Ableger namens Chronicle soll Cyberkriminalität bekämpfen

Frankfurt (APA/Reuters) - Wer bei der Elektromobilität die Nase vorne haben will, muss nicht nur schöne Autos mit hoher Reichweite bauen - er muss auch auf den richtigen Standard beim Stromtanken setzen. Denn die Frage, an wievielen E-Tankstellen der Stecker in das Auto passt, könnte mit darüber entscheiden, welches Modell ein Kunde kauft.