Gewinne beim Ölkonzern Eni sprudelten 2017 wieder

Rom (APA/dpa-AFX) - Der italienische Ölkonzern Eni hat 2017 von der steigenden Förderung von Öl und Erdgas sowie anziehenden Preisen profitiert. Der Umsatz kletterte um 2017 um ein Fünftel auf fast 67 Mrd. Euro, wie das Unternehmen heute, Freitag, in Rom mitteilte. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten wurde mit knapp 5,8 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Unter dem Strich verdiente der Konzern 3,4 Mrd. Euro.

Ein Jahr zuvor war ein Verlust von knapp 1,5 Mrd. Euro angefallen. Neben schwachen Ölpreisen musste Eni eine einmalige Belastung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen an dem Maschinenbauer Saipem verkraften.

Die Ölbranche erholte sich. In den Jahren zuvor waren die Ölpreise auf breiter Front eingebrochen und hatten den Konzernen Verluste in Milliardenhöhe eingebrockt. 2017 sprudelten die Gewinne wieder. So konnte Eni seine Förderung 2017 um 3,2 Prozent steigern und damit einen neuen Rekord erzielen. Dabei half die Erschließung neuer Projekte sowie die steigende Ausbeutung neuer Felder. Begrenzt wurde der Anstieg von der von der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) beschlossenen Förderkürzung, die die Preise stabilisieren soll. Auch das Raffineriegeschäft konnte seine Erträge deutlich verbessern.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie erhalten. Davon wurde die Hälfte bereits als Zwischendividende gezahlt.