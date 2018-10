Gewerkschaften im slowenischen öffentlichen Dienst steigern Druck

Ljubljana (APA) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Slowenien steigern die Gewerkschaften vor Beginn der Verhandlungen den Druck auf die neue Regierung. Die Lehrergewerkschaft, eine der mächtigsten Gewerkschaften im Land, hat einen dreitägigen Streik im Dezember angedroht, sollte bis dahin keine Gehaltserhöhung erreicht werden. Die Polizeibeamten befinden sich inzwischen wieder im Streik.

Die Regierung von Premier Marjan Sarec, die den Tarifkonflikt von ihrer Vorgängerin geerbt hat, ernannte vergangene Woche ein Verhandlungsteam, das voraussichtlich Mitte Oktober mit den Gewerkschaften erstmals zusammentreffen wird. Die Gewerkschaften, die höhere Gehälter und die Abschaffung der im Jahr 2012 eingeführten Sparmaßnahmen fordern, erwarten, dass die Verhandlungen dort wieder aufgenommen werden, wo sie im März wegen des Rücktritts der früheren Regierungschefs Miro Cerar endeten. Mehr als 20 Gewerkschaften hatten zu Jahresbeginn eine Streikwelle gestartet, sie aber nach dem Zerfall der Regierung aber wieder auf Eis gelegt.

Auch die Lehrergewerkschaft, die heuer bereits zweimal gestreikt hat, will die Verhandlungen dort fortsetzen, wo sie im Frühjahr beendet wurden. Sie will zumindest so viel Geld, wie ihr schon die Vorgängerregierung zugestanden hat. Laut der Gewerkschaft wurden damals unter anderem Gehaltserhöhungen für alle Lehrkräfte sowie ein höheres Urlaubsgeld für die am schlechtesten bezahlten Beschäftigten vereinbart. Sollte bis Anfang Dezember keine Einigung erreicht werden, wollen die Lehrer vom 4. bis 6. Dezember erneut streiken.

Unterdessen haben die Polizeibeamten ihren im Frühjahr ausgesetzten Streik mit 1. Oktober wieder aktiviert, um die Regierung zur Aufnahme der Verhandlungen zu bewegen. Das geltende Recht in Slowenien schränkt die Polizeigewerkschaften bei Streiks ein. Die Beamten versuchen den Staat zu treffen, indem sie weniger Geldstrafen verteilen.

Die neue Regierung hat ihre Verhandlungspositionen noch nicht festgelegt. Der für die öffentliche Verwaltung zuständige Minister Rudi Medved zeigte sich überzeugt, dass man eine Einigung relativ schnell finden wird. Der Minister wird die Verhandlungen allerdings nicht persönlich leiten, dafür wurde ein erfahrener hochrangiger Beamte aus dem Arbeitsministerium bestellt.

Die frühere Regierung bezifferte das Volumen der Gewerkschaftsforderungen auf insgesamt 990 Mio. Euro, die Regierung war allerdings bereit gewesen, auf Forderungen von etwa 307 Mio. Euro einzugehen.