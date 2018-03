Geschäfte der US-Dienstleister laufen unerwartet gut - trotz Dämpfer

Washington (APA/Reuters) - US-Dienstleister haben ihr Wachstumstempo im Februar nicht so stark gedrosselt wie gedacht: Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe fiel um 0,4 auf 59,5 Punkte, geht aus der am Montag veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervor. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 59,0 Zähler gerechnet.

Damit bleibt das Barometer aber weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern und nahe dem Jänner-Wert, der noch den höchsten Stand seit August 2005 markiert hatte.

Die Unternehmen schufen mehr Jobs als zuletzt und verzeichneten auch anziehende Aufträge. Der Teilindex für das Neugeschäft kletterte auf den höchsten Stand seit fast 13 Jahren.