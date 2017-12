Gazprom will 2,2 Mrd. Dollar in serbische Tochter NIS investieren

Belgrad/Moskau (APA) - Der russische Erdölkonzern Gazprom will bis 2025 in seine serbische Tochter-Firma NIS 2,2 Mrd. Dollar (1,86 Mrd. Euro) investieren. Dies berichtete am Mittwoch die Belgrader Tageszeitung "Politika" unter Berufung auf den Chef der Öl-Tochter Gazprom Neft, Alexander Djukow.

Seit der Übernahme des Mehrheitspakets in der serbischen Firma im Jahre 2009 wurden nach diesen Angaben bereits 2,5 Mrd. Euro in das Unternehmen investiert.

Laut früheren Medienberichten hatte NIS voriges Jahr 16,1 Mrd. Dinar (135,07 Mio. Euro) Gewinn gemacht und war damit das gewinnbringendste Unternehmen in Serbien.