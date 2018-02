Gastro-Großhändler Transgourmet mit plus 22 auf 538 Mio. Euro Umsatz

Traun (APA) - Der Gastronomiegroßhändler Transgourmet hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 22 Mio. auf 538 Mio. Euro gesteigert. Herausragend gewachsen seien die Frischebereiche Fisch, Fleisch sowie Obst und Gemüse, teilte die Österreich-Tochter der zum Schweizer Handelsunternehmen Coop gehörenden Transgourmet in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

Die Marktführerschaft im Bereich Gastro-Großhandel wurde mit einem Anteil von 23 Prozent ausgebaut, sagten die beiden Österreich-Geschäftsführer Manfred Hayböck und Thomas Panholzer. Im Mai diesen Jahres soll ein neuer Standort in Schwarzach in Vorarlberg eröffnet werden, der 120 Arbeitsplätze schafft. Im Einzugsgebiet liegen bis zu 2.500 Gastronomiebetriebe. Sie sollen vor allem mit Waren von regionalen Produzenten bedient werden. Insgesamt investierte Transgourmet mit Sitz in Traun (Oberösterreich) 2017 rund 34,5 Mio. Euro, auch in den Ausbau und die Modernisierung von Märkten.

Durch den Erwerb der Mehrheit an gastronovi, einem Anbieter für Softwarelösungen in der Gastronomie wie Kassen-, Reservierungs- und Warenwirtschaftssysteme, will Transgourmet einen digitalen Marktplatz für Lieferanten und Dienstleistungen schaffen. Die Eigenmarke für Nachhaltigkeit Vonatur biete nach einem Start im Vorjahr mit 100 mittlerweile 150 Artikel an. Ein weiterer Trend, der 2018 verfolgt werden soll, ist die Verarbeitung von ganzen Tieren. Noch im Februar startet eine Kooperation mit Egger Bier, um die Kompetenz im Getränkemarkt auszubauen, so das Unternehmen.