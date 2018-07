Fußball-WM bremste Zuwachs beim Autoabsatz in Russland

Wien (APA) - Ein "vorsichtig sehr positives Fazit" zieht man an der Technischen Universität (TU) Wien im Vorfeld des am kommenden Dienstag (10. Juli) stattfindenden dritten Aufnahmetests in Informatik. Jene Studenten, die das Prozedere bisher durchlaufen haben, seien im Schnitt aktiver, hätten bessere Noten und der Frauenanteil bleibe stabil, hieß es am Mittwochabend im Rahmen eines Hintergrundgesprächs.