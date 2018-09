Fußball: Deutschland richtet EM-Turnier 2024 aus

Berlin/Wolfsburg (APA/dpa) - Die Volkswagen-Kernmarke will über eine höhere Produktivität weitere Milliarden einsparen. Bis 2025 solle die Produktivität um 30 Prozent zulegen. Dies bedeute ein "Effizienzpotenzial" von 2,6 Mrd. Euro, sagte Andreas Tostmann, Produktions- und Logistikvorstand von VW Pkw, am Donnerstag in Berlin. "Für die Produktion heißt das: Unser Bereich wird künftig so wichtig sein wie noch nie."