Fusionspläne könnten Sanierungstarifvertrag für Kaufhof verzögern

Düsseldorf (APA/Reuters) - Der geplante Sanierungstarifvertrag für die kriselnde deutsche Warenhauskette Kaufhof könnte angesichts der Fusionsgespräche mit dem Konkurrenten Karstadt in die Warteschleife gehen. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi werde voraussichtlich "Tempo aus den Gesprächen nehmen", bis Klarheit über die Zukunft des Kaufhof herrsche, sagte Verdi-Verhandlungsleiter Bernhard Franke am Donnerstag.

"Es macht wenig Sinn, so zu tun, als ob nichts wäre", sagte er zu Reuters und spielte damit auf Gespräche über eine mögliche Fusion von Karstadt und Kaufhof an - und die damit verbundene Unsicherheiten für die Arbeitnehmer. So sei etwa auch offen, ob mögliche Investitionszusagen des Kaufhof-Managements bei einer Neuaufstellung und einer Fusion mit Karstadt Bestand haben würden.

Das Kaufhof-Management drängt angesichts sinkender Umsätze und Verluste auch auf Kostensenkungen. Im Gegenzug hatte die Kaufhof-Führung Investitionen in die Filialen und eine stärkere Verschränkung des Geschäfts im Internet und in den klassischen Warenhäusern in Aussicht gestellt. Die Kaufhof-Manager verhandeln seit Monaten mit der Gewerkschaft Verdi über ein Sanierungspaket. Die Gespräche sollen am Freitag fortgesetzt werden.

Zu Wochenbeginn hatten Insider berichtet, die Eigner von Kaufhof und Karstadt, die österreichische Signa des Tiroler Immobilien-Investors Rene Benko und die kanadische HBC, verhandelten über eine Fusion der beiden Warenhausketten. Arbeitnehmervertreter hatten in der Vergangenheit mit Blick auf eine mögliche Allianz der beiden Warenhausriesen vor der Schließung von Standorten und dem Verlust von Arbeitsplätzen gewarnt.