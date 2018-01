Fujitsu prüft Verkauf der Handysparte

Paris/Vevey (APA/Reuters) - Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle treibt den Stellenabbau in Frankreich weiter voran. Bis zu 400 Jobs sollen in dem Land in der Zentrale und bei unterstützenden Dienstleistungen abgebaut werden, erklärte das Schweizer Unternehmen heute, Freitag, und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg.